Губернатор Подмосковья Воробьев исполнил мечту четырехлетнего Вити из ДНР

В Новоазовске Донецкой Народной Республики, который поддерживается Московской областью, проживает четырехлетний Витя Бережко. Как и многие дети его возраста, он является большим поклонником мультсериала «Щенячий патруль», и его самым большим желанием было получить на Новый год игрушечный набор с его любимыми персонажами. Благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву, который принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», эта мечта стала реальностью — ребенку вручили желанный набор.

Теперь, благодаря Андрею Воробьеву, у мальчика будет возможность не просто наблюдать за приключениями Райдера, Чейза, Маршала, Рокки и других героев, но и самому играть с ними.

«Как приятно, что накануне Нового года исполняются детские мечты. „Щенячий патруль“ — один из любимых мультфильмов моих детей. Сначала его смотрела средняя дочка Лера, а потом подключился и Витюша. Он просто обожает всех этих героев! У него и постельное белье, и пижама, и кепка, и разные аксессуары — все в „Щенячьем патруле“. Об игровом наборе он давно мечтал, но у нас в ДНР он не продается. Из соцсетей я узнала про „Елку желаний“, посоветовалась с семьей, и мы решили подать заявку. Для нас стало удивительным сюрпризом, что желание Вити попало к Андрею Юрьевичу Воробьеву, и он его так быстро исполнил. Мы очень благодарны всем, кто помог осуществить мечту моего ребенка. Видеть его радость, искренние эмоции — это бесценно», — сказала мама Вити Кристина Бережко.

Праздник для детей

Игровой набор в детский сад, куда ходит Витя, доставил Денис Андрончик, удостоенный губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». С самого начала спецоперации он активно помогает российским военным и жителям новых территорий РФ. Его брат, посмертно награжденный Орденом мужества, пал смертью храбрых на Донбассе.

Этот приятный сюрприз коснулся не только их семьи, но и всех остальных воспитанников, которые получили от губернатора вкусные презенты.

«На средства, полученные от губернаторской премии, которую мне пару лет назад вручала Мария Захарова, я приобрел новый автомобиль, чтобы и дальше развозить целевые грузы ребятам на фронт, доставлять все, что они просят. До этого у меня был „Соболь“, в него несколько раз прилетало от противника, он уже разваливался, поэтому нужен был новый автомобиль. На нем я сегодня и приехал в Новоазовск. По пути попал в сложные погодные условия — сильный снегопад, лед. В итоге улетел в кювет. Понимал, что ребята очень ждут подарки и нельзя их подвести. Проявил смекалку, „собрал“ машину, как мог, и добрался до города. Очень рад, что удалось доставить ребятишкам хорошее новогоднее настроение. Чудесно, что есть такая акция, благодаря которой каждый ребенок может воплотить свою мечту, и я счастлив, что поучаствовал в этом», — рассказал Денис Андрончик.

Об акции «Елка желаний»

Инициаторами акции «Елка желаний» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и общественное движение «Движение первых». По сложившейся традиции, старт этой благотворительной инициативе каждый год дает президент России Владимир Путин.

Любой желающий может стать участником акции. Чтобы осуществить мечту ребенка, нуждающегося в поддержке (детей с ограниченными возможностями здоровья, серьезными заболеваниями, из семей участников специальной военной операции и новых регионов), необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать желание и исполнить его до конца зимнего периода.

Ранее два юных жителя Подмосковья стали счастливее благодаря Андрею Воробьеву: 11-летний Сергей из Солнечногорска стал обладателем велосипеда, а 13-летний Дмитрий из Серпухова осуществил свою мечту, побывав в кабине машиниста электропоезда.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — постоянный участник общероссийской акции «Елка желаний», стартовавшей в 2018 году. За время существования инициативы он принес радость детям из различных районов Московской области и новых территорий России, исполняя их самые разные желания: от получения ноутбука или спортивного комплекса к Новому году до плавания с дельфинами или поездки на танке.

