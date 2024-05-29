Губернатор Подмосковья рассказал о развитии космической группировки

«Очень важный проект, который, я уверен, наши отечественные специалисты реализуют, начало положено — это развитие космической группировки. Приятно, что полностью мы здесь не зависим от наших коллег за рубежом», — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

По словам губернатора, важно, что в этой же программе впервые предусмотрено обучение программированию старшеклассников.

Глава региона отметил, что развитие данной отрасли является немаловажным.