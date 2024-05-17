Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Одинцовского округа
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым. На ней подвели итоги работы в муниципалитете за пять лет и обсудили какие проекты для жителей будут реализованы в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Андрей Воробьев отметил, что Одинцово является особой территорией, которая всегда на виду и продолжает расти по самым разным направлениям.
«Сегодня вы впереди по многим показателям, например, по инвестициям. В то же время всегда есть то, что можно улучшить, преобразовать. Я знаю, что вы много встречаетесь с жителями, стараетесь в разных территориях муниципалитета обсуждать те или иные проблемы, вопросы: и строительство путепровода в Малых Вяземах, поликлиники в «Гусарской Балладе», и все, что связано с транспортом, экологической безопасностью. Это очень серьезные вызовы».
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Сейчас одой из главных задач в округе является строительство социальной инфраструктуры. Население округа постоянно растет, а вместе с тем и потребность в школах, детских садах, больницах и других объектах. Глава Одинцова Андрей Иванов рассказал, что за пять лет муниципалитет прирос на 150 тыс. жителей.
«Таким образом, более миллиона человек одновременно находится на территории муниципалитета и пользуется социальной инфраструктурой. Поэтому основной задачей было опережающими темпами ее создавать, так как в ней нуждалось огромное количество людей».
Андрей Иванов
Глава Одинцовского городского округа
Сейчас на территории округа более 600 садовых товариществ, а также еще около 79 тыс. частных построек.