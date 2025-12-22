Губернатор Подмосковья поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 22 декабря поздравил энергетиков региона с Днем энергетика, вручил областные награды лучшим работникам отрасли и рассказал о планах по модернизации энергетического комплекса, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики региона.

День энергетика в России отмечается 22 декабря, в самый короткий световой день года. В топливно-энергетическом комплексе Подмосковья трудятся более 65 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил специалистов за вклад в развитие региона и вручил награды руководителям, инженерам, электромонтерам и другим работникам отрасли.

Воробьев отметил, что энергоснабжение — ключевая потребность для жителей и предприятий. В регионе реализуется пятилетняя программа модернизации с «Россетями» почти на 300 миллиардов рублей. Также партнером выступает «Газпром», который участвует в проектах по развитию энергетики в разных городах области.

Среди награжденных — монтёр Владимир Ельцов из Сергиево-Посадского филиала «Мособлэнерго», работающий в профессии более 50 лет, и электромонтер Денис Бахаев из Щелковских электрических сетей. Благодарность губернатора получила директор Щелковского колледжа Флора Бубич, где готовят кадры для отрасли.

Энергокомплекс Подмосковья включает более 30 станций и ТЭЦ, 2,7 тысячи котельных и почти 200 тысяч километров сетей. В 2025 году в регионе отремонтировали и построили свыше 2,5 тысячи километров линий электропередач, модернизировали около 1,2 тысячи подстанций. В ближайшие пять лет планируется построить и обновить еще 1,5 тысячи километров линий и 131 питающий центр.

В регионе также реализуется программа модернизации ЖКХ, обновлены сотни километров теплосетей и десятки котельных. Ведется цифровизация отрасли: 85% крупных котельных оснащены датчиками контроля, а пилотный проект «Цифровая котельная» завершился в пяти округах. Такой подход планируется распространить на всю Московскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.