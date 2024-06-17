Губернатор Подмосковья: надо убедиться, что в регионе достаточно учителей
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Важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По его словам, в Московскую область важно приглашать новых учителей, добирать их.
Ранее Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов. При этом система образования Подмосковья постоянно развивается.