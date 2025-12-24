Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел личный прием граждан

Традиционно в конце года губернатор Московской области Андрей Воробьев провел личную встречу с жителями городских кругов и рассмотрел их обращения. Вопросы касались строительства дороги в сельской местности, оснащения школ современным оборудованием и поддержки инновационных разработок и др., сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Домодедово

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Староста деревни Буняково Константин Чубаров и житель села Красный Путь, действующий участник СВО Сергей Рябов обратились к губернатору с просьбой обустроить тротуар и наружное освещение на участке автодороги Востряково — Буняково. Длина этого участка составляет 650 метров. По словам Рябова, дорога имеет большую социальную значимость для жителей всего городского округа. Это единственный подъезд к ж/д станции. Еще вдоль нее ежедневно ходят тысячи людей, поэтому важно сделать тротуар и освещение.

«Я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы и в хозяйственных вопросах тоже остаетесь неравнодушным, проявляете активность, заинтересованность. Мы очень рады, что вы к нам пришли вместе со старостой, который на своих плечах несет все хлопоты жизни деревни, в которой проживают 300 человек. Обустройство тротуара и наружного освещения мы наметили на следующий год, все работы постараемся провести до 15 июня», — сказал Воробьев.

Клин

Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Многодетная мать Татьяна Косачева из городского округа Клин пришла на встречу с тремя детьми. Все они активно занимаются спортом: 13-летний Слава — футболом, 8-летняя Изольда — художественной гимнастикой, а 7-летний Тимофей — каратэ и футболом.

Косачева обратилась к главе региона с просьбой проконтролировать реконструкцию Клинской спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) им. М.В. Трефилова. Она основана 1945 году и за это время выпустила множество профессиональных спортсменов, в том числе олимпийского чемпиона 1960 года Евгения Минаева, участников Олимпиад 2008 и 2012 годов Елену Коневцову и Игоря Виниченко.

Реконструкция спортшколы ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» с 2022 года и должна была завершиться в 2025-м. Однако в связи со сложными геологическими условиями, необходимостью проведения свайных работ и демонтажом старого здания сроки были скорректированы. Сегодня строительная готовность составляет 50%. Губернатор поручил строителям ускорить процесс и постараться завершить все в уже сентябре. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2026 года.

«Спасибо Татьяна Андреевна, что обратили внимание на завершение реконструкции этого важного спортивного объекта. Мы постараемся ее закончить пораньше. Давайте в следующем году вместе с вами приедем на стройплощадку для того, чтобы убедиться, что объект будет готов в сентябре. Надеюсь, строители нас не подведут, — сказал Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал детям Косачевой, чтобы в следующем году они совершенствовали свое мастерство в спорте. Спортивная школа станет для этого серьезным подспорьем.

Ступино

Девятиклассники Малинской школы имени П.М. Овсянкина Анастасия Скворцова и Андрей Дальнис посетили личный прием граждан вместе с директором учреждения Софьей Ильиной. Они поделились, что с сентября 2023 года в школе функционируют три агрокласса, в которых обучаются 78 учащихся. На территории школы расположен экспериментально-опытный участок площадью 10 соток, где выращиваются новые сорта сельскохозяйственных культур. Несколько таких образцов школьники продемонстрировали губернатору.

По словам школьников, на лекарственном огороде растет календула, мята, мелисса. Есть делянки овощеводства, садоводства, цветоводства, а также полеводства, где выращиваются уникальные сорта пшеницы, в том числе безглютеновая. Помимо этого, на экспериментально-опытном участке выращивается картофель сорта «Майами», в котором втрое меньше крахмала. Он особо ценен для людей с сахарным диабетом.

Всю селекционную работу ребята ведут под руководством педагога-организатора Галины Шаталовой и Софьи Ильиной, которая является не только директором школы, но и преподает биологию. Для дальнейших биологических исследований школе необходим фитотрон — специальная камера для выращивания растений, которая поможет выводить новые гибриды и сорта. С такой просьбой школьники и обратились к губернатору.

«Мы знаем вашу просьбу и уже приобрели фитотрон ускоренной селекции «Агро-2». Я хочу вам сегодня вручить сертификат на его получение. Надеюсь, что это оборудование поможет вам дальше изучать растения», — сказал Воробьев.

Королев

В школе №1 городского округа Королев будет установлен 3D-принтер. С инициативой о приобретении оборудования выступил 11-классник Роман Екимиани, который пришел на встречу с главой региона вместе с отцом. Екимиани увлекается робототехникой, моделированием в CAD-программах, программированием микроконтроллеров и спутникостроением. Он неоднократно становился победителем и призером престижных научно-технических конкурсов и олимпиад. Еще Екимиани занимается каратэ и участвует в велосипедных марафонах.

Свое увлечение и знания он воплотил в создании экзоскелета, который принес и продемонстрировал губернатору. Екимиани рассказал, что в качестве приводов он использует искусственные мышцы. За счет этого он легче, дешевле и компактнее своих аналогов, которые используют пневмоцилиндр или электродвигатели. Данный экзоскелет может пригодиться в спасательных операциях (разбор завалов и переноска пострадавших). Его можно применять в военных целях или на предприятиях для помощи рабочим. Если оснащать экзоскелет модулями, то его смогут использовать космонавты, пожарные и другие.

На сегодняшний день юный инженер создал прототип. Сейчас Екимиани работает над полноценной версией экзоскелета, для чего и требуется 3D-принтер.

«В Королеве, как и в ряде других городов (Реутов, Дубна), у нас очень легко приживается инженерная мысль, там много ребят, которые занимаются разными разработками, в том числе связанными с робототехникой. К ней сейчас большой интерес. Мы очень надеемся, что и вы, Роман, и ваши единомышленники будут предлагать дальше свои технологические решения. У вас есть запрос на 3D-принтер, и мы дарим вам сегодня сертификат на это оборудование. Хочу поблагодарить ваших родителей и вообще всех родителей, которые стимулируют детей на создание таких изобретений», — отметил Воробьев.

Отец школьника Ираклий Екимиани добавил, что полностью завершить создание экзоскелета сын планирует в начале 2026 года. Уже в феврале Роман собирается представить его на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.