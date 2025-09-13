Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Москву с 878-м днем города

Губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поздравил Москву с 878-м днем города. Он отметил, что российская столица и область — один мегаполис.

«Вместе мы развиваем инфраструктуру: прокладываем транспортные маршруты, которые связывают дома и рабочие места; создаем парки и пространства, где отдыхают и москвичи, и жители Подмосковья; делаем цифровые сервисы доступными для всех — вне зависимости от адреса», — написал Воробьев.

Губернатор Московской области отметил, что мэр столицы Сергей Собянин с его командой — надежные партнеры. Власти Подмосковья долгие годы работают плечом к плечу. Вместе они трудятся над тем, чтобы регион был современным, удобным и теплым местом, где хочется жить.

Талантливые и трудолюбивые москвичи делают Москву такой, какая она есть.