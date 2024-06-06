Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность удобства биометрии

Биометрия потихоньку проникает в жизнь людей, она обеспечивает удобство, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор выступает на сессии «Биометрия: мифы, возможности, тренды» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Первое — это удобство. Когда человеку удобно и комфортно, внедрение будет идти быстрее: телефон ли это, биометрический ли замок это дверной, банковские чаты, еще какие-то сервисы», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что интеграция, внедрение искусственного интеллекта будет идти очень быстро, потому что это удобно и комфортно.