Губернатор Кузбасса Середюк попросил не отвечать на «его» звонки в Telegram

Губернатор Кузбасса предупредил о звонках мошенников в мессенджерах от его имени

Мошенники придумали новый способ, как обмануть население от имени представителей власти. Они создали фейковый аккаунт с данными губернатора Ильи Середюка и стали звонить людям, якобы это он. Середюк обратился к жителям с просьбой не отвечать на такие звонки и блокировать страницы злоумышленников, сообщает Сiбдепо .

«Мошенники вновь создали фейковые аккаунты и от моего имени пытаются дозвониться кузбассовцам. А потом пишут и спрашивают, почему человек не берет трубку. Дорогие друзья, если вам в Telegram или WhatsApp* звонит Илья Середюк, не отвечайте. Сразу блокируйте этот аккаунт», — рассказал Середюк.

Губернатор региона отметил, что никогда и никому не звонит в мессенжерах. Он попросил жителей региона быть бдительными и не доверять незнакомцам.

Ранее жительница Кузбасса случайно напрямую пообщалась с губернатором Середюком. Она звонила в колл-центр перед проведением прямой линии.

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