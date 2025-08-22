Губернатор Кузбасса открыл подписчикам своего Telegram-канала небольшой секрет

Илья Середюк: на завтрак я покупаю себе творог от местного производителя

В своем Telegram-канале губернатор Кузбасса Илья Середюк поделился с подписчиками небольшим секретом. Он сообщил, что предпочитает начинать свой день с творога, выбирая продукцию от местных производителей. Глава региона особо отметил торговую марку «Родная Земля», подчеркнув ее высокое качество и пользу, пишет Сiбдепо .

В 2024 году региональные власти достигли соглашения с владельцем предприятия, Георгием Лавриком, о масштабном расширении фермерского хозяйства. Планируется утроить производственные мощности, увеличив поголовье дойного стада до 3350 голов.

Для реализации этих планов будет инвестировано 9 млрд рублей. На текущий момент в проект уже вложено свыше 3,8 млрд рублей.

По словам губернатора, на ферме ведутся активные строительные работы: строятся новые, современные коровники, прокладываются необходимые коммуникации, подводятся дороги и инженерные сети. Особое значение придается подготовке кормовой базы — уже сейчас закладываются запасы для будущего стада, прибытие которого ожидается в апреле 2026 года. Именно тогда модернизированное предприятие сможет увеличить поставки вкусной и экологически чистой продукции в магазины.