Губернатор Ярославской области объяснил наплыв москвичей в российскую глубинку

Множество людей из различных регионов России ищут возможности для переезда в большие города, в частности в Москву. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что в регионе наблюдается обратный тренд: в последние годы жители столицы выбирают именно их для своего переезда, сообщает Общественное телевидение России .

«Многие приезжают из Москвы работать здесь у нас. Ну потому что это даже во многих случаях, когда особенно речь идет про профессию такую, как IT, это удобно: ты не живешь около огромной магистрали», — отметил политик.

Он добавил, что жители Ярославской области могут работать удаленно на берегу Волги, наслаждаясь красотой, тишиной и получая удовольствие от жизни.

В настоящее время в регионе наблюдается рост числа не только москвичей, но и уроженцев других крупных городов России. Многие из них приобретают жилье в Ярославской области. Особенно выражен этот прирост в летний сезон.

Например, в Переславле-Залесском, где численность населения составляет примерно 39 тысяч человек, в теплые месяцы количество жителей достигает около 250-300 тысяч. Однако губернатор подчеркнул, что и в зимние месяцы наблюдается прирост иногородних, которые приезжают жить и работать в регион.

По словам Евраева, промышленные компании также проявляют интерес к квалифицированным работникам. Специалисты, которые эффективно способствуют развитию организаций, в Ярославской области получают зарплаты, превышающие московские.