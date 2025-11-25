Губернатор ЯНАО вручил награды многодетным матерям ко Дню матери

В Ямальской филармонии 25 ноября прошла церемония награждения многодетных матерей. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил федеральные и региональные награды шести семьям, отметив их вклад в воспитание детей.

Медалью ордена «Родительская слава» были награждены Александр и Наталья Горшковы, а также Владимир и Ольга Хоротэтто, в семьях которых по четыре ребенка. Медаль «Материнская слава Ямала» получили Людмила Королева, воспитывающая шестерых детей, Матрена Лаптандер, у которой семь детей и 24 внука, и Ольга Петрова, мама четверых.

Мама десяти детей Мария Белецан, ожидающая одиннадцатого, поделилась впечатлениями от церемонии.

«Я даже не ожидала сначала. Я читала, что орден „Родительская слава“ нам положен, но что очередь так быстро дойдет до меня и мне ее вручат так торжественно — нет. Испытали, конечно, радость и благодарность, что как-то выделили и отметили нашу семью», — рассказала Белецан.

Губернатор Дмитрий Артюхов подчеркнул важность семейных ценностей и поблагодарил матерей за их труд.

«Мы с вами живем в северном и холодном регионе. И, конечно, самое теплое место — это наш дом. Самый теплый человек — мама. День матери — замечательный повод посмотреть на ямальские семьи, которыми мы гордимся. Это ваш труд для государства, я так скажу, а не только для Ямала. Спасибо за тот пример, который вы показываете», — отметил Артюхов.

В регионе каждая четвертая семья считается многодетной. Для таких семей предусмотрены различные льготы, включая бесплатное посещение музеев.

