Губернатор Андрей Воробьев поздравил женщин Подмосковья с Днем матери

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным матерям и семьям в честь Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В День матери в Подмосковье прошла церемония награждения женщин и семей, внесших значительный вклад в воспитание детей. Особое внимание уделили многодетным матерям: губернатор Андрей Воробьев вручил им государственные и областные награды, включая звание «Мать-героиня». Сейчас в Московской области проживает более 1,2 миллиона семей, и почти каждая десятая из них — многодетная.

Ольга Шведова из Наро-Фоминска стала обладательницей ордена «Мать-героиня». Она воспитывает 14 детей, старшие из которых учатся в вузах и колледжах, а младшие еще не ходят в школу. Ранее она была награждена знаком отличия «Материнская слава» и орденом «Родительская слава». По профессии Ольга — учитель-логопед, ее супруг работает электромонтером.

«В этот день самые теплые слова благодарности мы говорим всем мамам, но в особенности — многодетным. Сегодня здесь семьи, в которых воспитываются 4, 5, 7, 9, 11 ребятишек. Мы понимаем, какой огромный труд, какая любовь и какое доброе сердце стоит за каждой из них», — отметил Андрей Воробьев.

Орден «Родительская слава» получили семьи Ульяновых из Мытищ и Надейкиных из Чехова, где воспитывают 11 и 9 детей соответственно. Семья Константиновых из Домодедова также была отмечена: глава семьи сейчас участвует в специальной военной операции, а дома его ждут супруга и четверо детей.

Семья Забелич из Сергиева Посада занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи военнослужащим. Ксения и Александр Хомутинниковы из Мытищ оказывают поддержку жителям Донбасса, а семья Семеновых из Раменского активно участвует в волонтерском движении и спортивных мероприятиях.

Анжелика и Владимир Полевые из Лобни воспитывают семерых детей, многие из которых занимаются спортом и входят в сборную Московской области по баскетболу. Они также инициировали в своем городе соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья».

В регионе действует комплексная поддержка многодетных семей: предоставляются скидки, бесплатное посещение музеев и парков, компенсации за детский сад, бесплатные лекарства для детей до 6 лет, льготная газификация и другие меры. За последние годы количество многодетных семей в Подмосковье увеличилось более чем в четыре раза, что свидетельствует о развитии семейных традиций и поддержке со стороны государства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.