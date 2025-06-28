Губернатор Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы

В этом году в Подмосковье более 35 тыс. одиннадцатиклассников и около 100 тыс. девятиклассников. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы.

Он заявил, что все ребята — уникальные. Губернатор отметил также, что за годы учебы в школе дети не только приобрели знания, но и прошли свой путь: нашли друзей, испытали радости, добились первых больших побед.

«Знаю, как вы сейчас переживаете, как строите планы на будущее. Пусть вас не пугают перемены — главное, что вы умеете мечтать и работать ради своих целей», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил учителей, родителей и наставников — всех тех, кто поддерживал детей, вдохновлял их, обучал наукам и жизни. Губернатор пожелал одиннадцатиклассникам успешно поступить в выбранные вузы, а девятиклассникам, которые решили продолжить обучение в колледжах, — найти свое призвание и развить свой талант.

Воробьев отметил, что самое главное, о чем должны помнить выпускники, — не забывать быть добрыми, открытыми и смелыми. Губернатор пожелал им найти дело, которое вдохновляет, друзей, которые поймут и поддержат, и идти к своей мечте уверенно.