Губанов: МТС открыла предзаказ на новые «раскладушки» Samsung

МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. С 24 июля новинки можно будет приобрести онлайн или в розничных магазинах сети, сообщил генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Губанов добавил, что МТС не только провела презентацию новых моделей Samsung в Москве, но и подарила покупателям Samsung Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 возможность получить в подарок наушники Samsung Buds 3 Pro при покупке любого смартфона из новой линейки.

Линейка Fold доступна в трех цветах — серый, розовый, синий, а линейка Flip представлена в сером, голубом, мятном и желтом. В МТС флагманские смартфоны будут стоить:

Samsung Galaxy Z Fold 6 12/256Gb — 189 990 рублей, Samsung Galaxy Z Fold6 12/512Gb — 199 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Fold 6 12/1Tb — 229 990 рублей, Samsung Galaxy Z Flip6 12/256Gb — 119 990 рублей;

Samsung Galaxy Z Flip 6 12/512Gb — 129 990 рублей.

На все смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

«Презентация Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6 показала все новые девайсы: складные смартфоны Samsung и умные часы c функцией искусственного интеллекта», — отметил Губанов.

Он обратил внимание, что флагманские модели складных смартфонов позволяют работать в режиме мультиоконности и многозадачности. На этих смартфонах удобно разделить экран и пользоваться сразу двумя окнами. С одной стороны может работать Telegram, а с другой – YouTube.

На устройстве стоит самая мощная камера в семействе смартфонов Samsung.

«Это широкоугольная камера на 50 Мп и сверхширокоугольная камера на 12 Мп, внутри телефона находится фронтальная камера на 10 Мп», — сказал Губанов.

Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО Фото - © Ольга Парамонова/РИАМО

Особое внимание уделили презентации новых умных часов Samsung Galaxy Watch 7 LTE 40 mm и Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44 mm.

«Новые устройства позволяют их обладателю интуитивно улучшать свое здоровье. Эти часы должны быть высоко оценены спортсменами, так как позволяют беспрерывно следить за показателями здоровья. А еще это красивый и ультрамодный девайс», — отметил Губанов.

Он сделал акцент, что все новые устройства отличаются высокой производительностью и техническими характеристиками, которые помогают гибким экранам быть более функциональными.

Стоимость часов в салонах связи МТС: Samsung Galaxy Watch 7 LTE 40 mm — 25 990 рублей, Samsung Galaxy Watch7 LTE 44 mm — 28 490 рублей.

«Samsung — лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу 5 моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной в среди Galaxy S за последние 3 года, и мы это связываем с появлением новой функции», — заключил Губанов.

Всего в первом полугодии на российском рынке смартфонов рынке было продано 84 тыс. складных устройств на сумму 9,1 млрд рублей, что больше на 9% в штуках и на 13% в деньгах по сравнению с январем-июнем 2023 года.