ГСГУ вошел в топ лучших вузов России по трудоустройству
Фото - © Пресс-служба ГСГУ
Министерство труда РФ опубликовало национальные рейтинги трудоустройства выпускников образовательных организаций страны (185 для вузов и 47 для колледжей). Государственный социально-гуманитарный университет в лидерах по трудоустройству педагогов, сообщает пресс-служба ГСГУ.
Рейтинги размещены на портале «Работа России». Они основаны на практических показателях: уровне трудоустройства выпускников-очников через два года после окончания учебы (данные Рособнадзора) и их средней заработной плате (данные Социального фонда).
По бакалаврам коломенский университет на 11-м месте, по магистратуре — на 8-м (поднялся на две позиции). Филиалы ГСГУ, зарайский и егорьевский колледжи, на 12-й позиции.
«Рейтинги демонстрируют востребованность молодых специалистов ГСГУ на рынке труда и служат надежным ориентиром для школьников, выбирающих будущую профессию. Ежегодно более 80% наших выпускников выходят на работу сразу после получения диплома», — сказала ректор вуза Жанна Леонова.
Разработка методики расчета велась Минтрудом совместно с Минобрнауки и Минпросвещения. В исследовании-2026 использованы данные более чем 1 млн выпускников.
Фото - © Пресс-служба ГСГУ
Фото - © Пресс-служба ГСГУ