Грызлов: ЕР может стать координатором технологического развития страны

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия», чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Борис Грызлов заявил, что партия может стать координатором по основным направлениям технологического и социально-экономического развития страны.

Для системы образования важно обеспечить себя кадрами технологического лидерства. Таким образом реально достичь целей, которые определил президент России, а также укрепить гражданскую идентичность, просвещение и патриотическое воспитание молодежи. Грызлов отметил, что на сегодня определены восемь нацпроектов технологического лидерства, которые критически важны для развития России.

«Нашей приоритетной стратегической задачей является их обеспечение кадрами. Как неоднократно отмечал президент, достижение конкурентоспособности России по ключевым направлениям технологического развития возможно только при наличии специалистов, способных генерировать уникальные решения, в том числе, для новых, только формирующихся индустрий, готовых использовать передовые методы проектирования и конструирования», — сказал Грызлов.

Обеспечение кадрами должно происходить по единой системе подготовки «школа — колледж — вуз — отрасль». При этом Россия находится в числе лидеров по количеству вузов (более 1000) и их числу на душу населения (один вуз на 145 тыс. человек). Для сравнения: в Британии один вуз — на 407 тыс. студентов.

Председатель Высшего совета партии считает, что технологическое лидерство связано с прорывными решениями, которые ломают цепочки создания добавленной стоимости. В плановом режиме подготовки специалистов на технологическое лидерство рассчитывать не приходится. Россия останется в роли потребителя устаревших технологий.

«При этом на сегодняшний день в нашей системе образования наблюдается ситуация, когда около 40% (большое количество) учащихся инженерных направлений не заканчивают обучение. Безусловно, есть передовые высшие учебные заведения, которые готовят специалистов уже в соответствии с новыми идеями, с новыми технологиями. Хотелось бы, чтобы таких вузов было как можно больше», — пояснил он.

Грызлов привел пример: система высшего образования готовит инженера начального уровня, но для формирования специалистов высшего звена нужен опыт реализации проектов и особенный кругозор. Поэтому важно определить механизмы быстрой адаптации специалиста, который поведет российские компании к технологическому лидерству. Также он особенно выделил аспект наставничества, который пора возродить в России.

«Кроме того, необходимо систематически повышать признание и общественную значимость инженерных специалистов, в том числе, создавая системы мер поддержки и льгот для специалистов инженерного профиля в ключевых для технологического развития России отраслях», — заключил Грызлов.