Грызлов: «Единая Россия» продолжает реализацию гуманитарных проектов

Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил, что партии необходимо продолжать держать на особом контроле реализацию гуманитарных проектов и помогать участникам СВО, жителям Донбасса и Курской области, сообщается на сайте «ЕР».

Грызлов отметил, что с начала СВО «Единая Россия» отправляет на передовую спецсредства, квадрокоптеры, экипировку и т. д. За все это время для российских военнослужащих собрали более 14,1 млрд руб.

Он добавил, что по инициативе партии были сформированы бригады медиков-волонтеров. Более 1,2 тыс. врачей-активистов помогают коллегам в Донбассе. На Донбассе и в новых регионах функционирует 45 гуманитарных центров партии и 20 пунктов выдачи гумпомощи. Также Донбассу было передано свыше 19 тыс. тонн лекарств.

Региональные отделения партии доставили более 134 тыс. тонн гумгруза в новые регионы. На помощь беженцам собрали 534 млн руб.

Кроме того, в Курской области партия сформировала гуманитарный центр. Там аккумулируется гумпомощь из других регионов. Доставлено 2535 тонн гумпомощи, оборудование для допформирования более 3 тыс. спальных мест. 195 человек работают в волонтерском корпусе, который партия развернула в области.

Бюро Высшего совета партии стало участником гуманитарной акции «Щит добра». С ее начала состоялось 32 отправки гумгрузов общим весом более 1200 тонн.

Грызлов призвал не ослаблять работу по реализации гуманитарных проектов, а также уделить отдельное внимание помощи гражданам в Курской области.