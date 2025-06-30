Грузинский шеф назвал главные ошибки россиян в поедании хинкали

Бренд-шеф грузинского ресторана Аваз Махкамов рассказал, что в России часто неправильно употребляют хинкали. По его словам, это блюдо следует есть через две минуты после подачи, чтобы избежать ожогов и сохранить идеальную консистенцию, сообщает Газета.ru .

«Хинкали подают очень горячими. Если надкусить сразу, можно обжечься, а если оставить их надолго, они остынут и станут „резиновыми“. Оптимальный вариант — подождать две минуты после подачи и наслаждаться блюдом, не спеша», — сказал эксперт.

Секретами шеф поделился на чемпионате грузинских бабушек по лепке хинкали. Мероприятие прошло 28 июня в торговом центре «Павелецкая Плаза».

Махкамов отметил, что многие совершают ошибку, пытаясь есть хинкали вилкой и ножом. В грузинской традиции это считается недопустимым. Их нужно брать руками. Придерживайте за хвостик, слегка покачайте, аккуратно откусите сбоку, сначала выпейте сок и только потом доедайте тесто с начинкой. Сам хвостик можно оставить — он плотный и не всегда хорошо проваривается, так что это дело вкуса.

Он также подчеркнул, что для грузин хинкали — не просто еда, а символ уважения к многовековым традициям.