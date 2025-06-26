«Грузин» приговорен к 16 годам за роль «смотрящего» в Екатеринбурге

Известному криминальному авторитету по прозвищу «Грузин» вынесен суровый приговор. Давида Жоржоладзе признали виновным в грабежах, вымогательстве и статусе так называемого «вора в законе», сообщает ОТВ-Екатеринбург.

Суд постановил отправить Давида Жоржоладзе в колонию строгого режима на 16 лет, а также обязал его выплатить штраф в 700 тысяч рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых находился его сообщник Максим Шатин, получивший 12 лет колонии и штраф в размере 250 тысяч рублей. Еще один подельник Жоржоладзе, Абасс Гулиев, пока избежал наказания — он подписал контракт и убыл на Специальную военную операцию. Следствие утверждает, что в мае 2021 года Жоржоладзе был назначен «смотрящим» за Слободо-Туринским районом Свердловской области.

«В обязанности смотрящего входило: организация преступной кассы, ее распределение, пополнение, кроме того, пропаганда воровских идей», — сообщил прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Свердловской области Дмитрий Перевалов.

Жоржоладзе не признал свою вину по предъявленным обвинениям, тогда как Шатин согласился с выдвинутыми против него пунктами.