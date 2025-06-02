Группа Родина и РАНХиГС подписали соглашение в области нейроурбанистики

На Глазычевских чтениях в Сергиевом Посаде, которые традиционно собирают на своей площадке лучших экспертов в области развития городской среды и ее адаптации к современным технологиям и потребностям развития человека и местных сообществ, выступил сооснователь и совладелец инвестиционно-девелоперской компании Группа Родина Владимир Щекин, передает пресс-служба компании.

Им озвучена инициатива, способная изменить подход к созданию кластерных городских пространств в стране в целом.

Речь идет об инициативе интеграции критериев нейроурбанистики в структуру мастер-планов комплексной застройки.

Владимир Щекин убежден: «Сегодня невозможно строить без человека и его потребностей. Пустырь — уходит в прошлое. Ему на смену приходит полноценная экосистема городскойжизни. Россия стремительно развивается, и одним из результатов движения вперед нашей страны должна стать такая среда жизни человека, которая полностью отвечает запросу, ожиданиям и потребностям общества».

В подтверждение серьезности своего намерения в заключение пленарного заседания Глазычевских чтений инвестиционно-девелоперская компания Группа Родина подписала соглашение о комплексном сотрудничестве с РАНХИГС, которое предусматривает углубленные исследования в области нейроурбанистики и их последующую адаптацию к процедуре формирования мастер-планов, за реализацией которых стоит новый образ городов России и качества жизни наших граждан нашей страны. Об этом сообщилВладимир Щекин.