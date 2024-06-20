Грумер раскрыла, как часто надо чистить зубы собакам

Грумер Ольга Рудич рассказала, как нужно ухаживать за зубами собаки. По ее словам, должный уход за полостью рта домашнего питомца должен быть систематическим и ежедневным, сообщает RuNews24 .

«Зубы — один из важнейших инструментов собаки, от работоспособности которого зависит качество ее жизни», — отметила эксперт.

Для домашней чистки потребуются лишь специальные зубная щетка и паста. Профессиональный уход подразумевает аппаратную чистку, шлифовку, полировку и фторирование зубов.

Владельцы собак также могут выбрать, каким образом делать профессиональную чистку зубов своему питомцу: с седацией или без. Существует ряд противопоказаний к седации, среди них — некоторые сердечно-сосудистые патологии и индивидуальная непереносимость препаратов.

Седация делает визит к стоматологу удобнее и безопаснее, отметила грумер. Тем не менее, с ней возрастает и цена на зубную чистку: для мелких пород стоимость процедуры составит до 30-40 тысяч рублей, для крупных — до 150 тысяч.

Возможна и чистка без седации. В таких случаях врач или сам хозяин должны аккуратно зафиксировать собаку, придерживая голову. Этот способ ощутимо дешевле, но для очень впечатлительных и нервных питомцев не подойдет, подчеркнула Рудич.