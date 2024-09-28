Гроза и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. По области вечером прогремит гроза.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 14 — плюс 16 градусов, днем 29 сентября прогнозируется плюс 18 — плюс 20. Ожидается дождь.