Громкий скандал разразился на похоронах сына Понаровской

На прощание с Энтони в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе собралось несколько десятков родственников и друзей.

Ирина Понаровская села рядом с гробом своего сына, из ее глаз непрерывно текли слезы. Единственным моментом, когда Ирине Витальевне удавалось сдерживать свои эмоции, была проповедь священника. Она внимательно прислушивалась к его словам. Батюшка напоминал о том, что у Бога есть свои планы на каждого. Понаровской оставалось лишь молча кивать в знак согласия.

Во время церемонии прощания в храме представители прессы пытались запечатлеть на снимках скорбящую певицу. Сотрудники охраны вежливо просили их убрать аппаратуру.

Ирина Витальевна вышла из храма сразу после отпевания и направилась к автомобилю. Вскоре после этого разразился конфликт. Мужчина, который сопровождал певицу, подбежал к журналистке, сделавшей снимок звезды внутри церкви, и начал отнимать у нее оборудование. Девушка в панике закричала и поспешила убежать. Мужчина кинулся за ней. Лишь благодаря вмешательству полиции ей удалось покинуть территорию храма.

Тем временем, этот мужчина начал хватать за руки других журналистов, работающих на улице, требуя, чтобы они удалили свои снимки. Они не приняли это требование, утверждая, что съемка в общественных местах не является запрещенной. Однако мужчина не оставил попыток и вновь угрожал вызовом полиции. Его действия поддержали пришедшие на прощание с Энтони близкие друзья семьи.

«Совести совсем нет. Зачем снимать в такой скорбный день? Дайте проводить Ирине сына в последний путь» — отметила одна из женщин.