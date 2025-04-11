Гроб с телом Паши Техника вынесли из храма под плач мамы
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Гроб с телом рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) вынесли из Храма Петра и Павла в Лефортово. В этот момент мать и отец музыканта не смогли сдержать эмоций и расплакались, сообщает SHOT.
Церемония прощания с рэпером завершилась и собрала сотни людей. С Ивлевым простились родители, бывшая супруга Ева Карицкая, рэперы и коллеги по андеграунд-группе Kunteynir, близкие и слушатели. Во время церемонии пришедшие скандировали «Паша Техник» и пели гимн России.
Из-за большого количества людей дорога у храма также оказалась перекрыта. На место приезжала полиция, производились задержания. Некоторые люди уходили с церемонии в слезах и истерике.
Гроб с телом Паши Техника отвозят на Николо-Архангельское кладбище, где он будет похоронен.
Ранее в Сети опубликовали фото рэпера, лежащего в гробу.
Паша Техник умер 4 апреля в больнице Таиланда. Известному андеграунд-рэперу и звезде соцсетей было 40 лет.