Грядущие новогодние каникулы в РФ окажутся самыми длинными за 12 лет

Новогодние каникулы в 2025-2026 годах окажутся наиболее длинными за 12 лет. Жители РФ будут отдыхать на протяжении 12 дней и выйдут на работу только 12 января, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Начиная с 2013 года, на Новый год в России были длинные выходные. Однако их продолжительность составляла, в основном, 10 или 11 суток.

В 2026 году длительность каникул будет больше. Они пройдут до 11 января. На работу жители РФ отправятся 12-го.

В последнюю неделю декабря россияне будут работать только в понедельник и вторник. В среду, 31 декабря, начнутся новогодние праздники.

