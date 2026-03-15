Григорьев: более 1 млн жителей почувствовали улучшение водоснабжения и водоотведения благодаря специалистам ЖКХ

15 марта отмечается День работника жилищно-коммунального хозяйства. Отрасль ЖКХ Подмосковья — это сложный, постоянно развивающийся механизм. Мы внедряем в него новые технологии, современные управленческие решения и экологичные практики на благо жителей региона и все это благодаря самым разным профессионалам ЖКХ, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы те, для кого нет невыполнимых задач — люди с твердым характером, умелыми руками и добрым сердцем! 2025 год стал для отрасли временем значимых результатов: более 1 млн жителей почувствовали улучшение водоснабжения и водоотведения после реализации более 100 мероприятий по модернизации ВЗУ, очистных сооружений и инженерных сетей. 2,7 тыс. многоквартирных домов были капитально отремонтированы для свыше 330 тыс. семей. Впервые на 350 единиц мы обновили парк коммунальной техники. Практически вдвое сократился срок реагирования на аварийные ситуации за счет работы ЖКХ-Центра, „умного“ мониторинга и профилактических мер», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Все это невозможно профессионализма, ответственности и преданности делу специалистов ЖКХ.

В министерстве пожелали каждому крепкого здоровья стабильности, новых профессиональных побед, благополучия в семьях и как можно больше поводов для радости каждого дня!

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.