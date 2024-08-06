Грибникам Подмосковья рассказали, какие виды грибов нельзя собирать в регионе

В Подмосковье начался сезон активной «тихой охоты». Минэкологии региона информирует граждан о том, какие виды грибов в регионе разрешены для сбора, а какие срывать не стоит. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ежегодно в период сбора грибов всех интересует вопрос о последствиях, предусмотренных за срывание краснокнижных видов.

«Надо понимать, что ответственность, предусмотренная за такое нарушение, разнится в зависимости от того, кто, в каком количестве и для каких нужд собрал редкие грибы, а также от того, в какую именно Красную книгу они занесены», — пояснил министр.

В прошлом году в силу вступил Федеральный закон, уголовно наказывающий за сбор, повреждение, уничтожение краснокнижного гриба — рядовки мацутакэ, произрастающего на Дальнем Востоке. Данный вид не произрастает на территории Московской области, поэтому уголовной ответственности нашим грибникам можно не бояться, а вот административную за сбор других краснокнижных видов получить можно.

В Красную книгу Московской области занесено 27 видов грибов, из которых 2 также находятся в Красной книге России: саркосома шаровидная и спарассис курчавый.

За сбор и уничтожение видов, занесенных в Красную книгу РФ, предусмотрено административное наказание в виде штрафа: на граждан в размере от 2 500 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей.

За сбор и уничтожение редких видов, занесенных в Красную книгу Московской области, предусмотрено административное наказание в виде штрафа: на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей; на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. Повторное совершенное административного правонарушение в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

С подробной информацией о видах, включенных в Красную Книгу Московской области, можно ознакомиться на сайте ведомства, перейдя по ссылке.

«Перед походом в лес рекомендуем жителям заглянуть в Красные книги и справочник-определитель для того, чтобы ненароком не сорвать редкий гриб. Общераспространенные виды, которые не являются редкими собирать для собственных нужд разрешено повсеместно, главное в таком деле соблюдать осторожность и не путать съедобные грибы с ядовитыми», — добавил Фирсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.