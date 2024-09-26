Грибникам Подмосковья подсказали, где можно найти урожай в бездождливую осень

Осенний сезон по сбору грибов в Подмосковье все еще продолжается, несмотря на отсутствие дождей. На сухую погоду в этом году жалуются многие грибники, но все равно продолжают выходить на охоту в поисках заветных круглых шапочек. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Среди благородных шляпочных грибов, таких как подосиновики и подберезовики, к сожалению, уже мало шансов найти урожай. Советуем «охотникам» попробовать отыскать гриб польский, который называют иногда польский белый. Визуально он может быть похож как на белый, так и на моховик — зеленый или пестрый.

В Орехово-Зуевском, Волоколамском и Раменском округах опытные грибники встречают в кочках у болот подосиновики. В такой же влажной местности можно будет встретить малочисленные опята.

Непредсказуемый осенний сезон все еще может порадовать грибников находками. А к концу сентября синоптики и вовсе обещают дожди, что сильно повысит вероятность вернуться из леса с полными корзинками вкусных грибов.

Минэкологии также напоминает о важности соблюдения правил безопасности в лесу. Не стоит забывать о клещах, диких животных, а также о возможности заблудиться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.