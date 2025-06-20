Греф призвал россиян смириться с тем, что ИИ становится частью их жизни
Греф о внедрении ИИ в жизнь россиян: с этим надо смириться
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Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что игнорирование искусственного интеллекта может привести к потере конкурентноспособности, сообщает RT.
Такое заявление он сделал на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2025.
Греф также акцентировал внимание на том, что это справедливо не только для сферы ИИ, но и для науки, образования и бизнеса в целом.
«С этим надо смириться, это уже неизбежность», — заключил глава Сбербанка.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ заявил, что «идеальный шторм» — это управляемое охлаждение экономики для снижения инфляции.