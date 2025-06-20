Греф призвал россиян смириться с тем, что ИИ становится частью их жизни

сегодня в 16:54

Греф о внедрении ИИ в жизнь россиян: с этим надо смириться

Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что игнорирование искусственного интеллекта может привести к потере конкурентноспособности, сообщает RT .

Такое заявление он сделал на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) 2025.

Греф также акцентировал внимание на том, что это справедливо не только для сферы ИИ, но и для науки, образования и бизнеса в целом.

«С этим надо смириться, это уже неизбежность», — заключил глава Сбербанка.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на полях ПМЭФ заявил, что «идеальный шторм» — это управляемое охлаждение экономики для снижения инфляции.