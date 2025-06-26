Greenworks отмечает 10 лет на российском рынке садовой техники

В этом году производитель аккумуляторной садовой техники Greenworks отмечает 10 лет работы на рынке России. За это время компания стала одним из лидеров в области аккумуляторной садовой техники и электроинструмента, активно внедряя инновации для разных потребителей, сообщает пресс-служба компании.

Техника бренда отличается мощностью, превосходящей бензиновые аналоги, экологичностью, низким уровнем шума, отсутствием выхлопных газов, быстрым запуском и удобством использования.

С момента открытия офиса в РФ в 2015 году Greenworks вырос из стартапа в лидера отрасли, сформировав ассортимент на базе четырех платформ — от базового инструмента для дачников до профессиональных решений. Оборот компании вырос с нуля до 9 млрд рублей.

Доля рынка в России в прошлом году в сегменте аккумуляторной садовой техники достигла 20%. Продукция продается более чем в 1000 розничных магазинов и онлайн. Greenworks располагает сетью из 300 сервисных центров и собственным складом площадью более 12 тыс. кв. м в Подмосковье.

Компания предлагает 4 аккумуляторные платформы: 24V и 40V — для дачных работ, 60V — для опытных пользователей, 82V — для профессионального применения. Все инструменты совместимы с универсальными аккумуляторами. Ассортимент включает более 300 моделей: от триммеров до снегоуборщиков.

Ключевой фактор успеха — собственное вертикально интегрированное производство, которое обеспечивает полный контроль над каждым этапом: от разработки комплектующих до финальной сборки. Это гарантирует высокое качество и технологическую независимость, так как 80% компонентов Greenworks производит самостоятельно.

Масштабы производства впечатляют: ежедневно выпускается 20 тыс. аккумуляторных батарей, 30 000 бесщеточных двигателей и 100 тыс. электронных компонентов. В месяц компания выпускает 1,5 млн единиц продукции, обеспечивая потребителей высокотехнологичной техникой по всему миру.

«10 лет — это не только путь роста и достижений, но и стимул к новым свершениям. Компания остается верной своей миссии: создавать инновационные продукты, которые делают уход за зелеными зонами комфортным, эффективным и экологичным», — поделилась генеральный директор Greenworks в России Рада Рожицкая.

Среди важных проектов — программа благоустройства малых городов России и партнерство с футбольным клубом «Динамо» (Москва). Greenworks продвигает экологичные технологии и участвует в создании комфортной городской среды.