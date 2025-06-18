Гражданский пикап Макаревича* реквизирован для военных нужд Израиля
Эйнат Кляйн, супруга музыканта Андрея Макаревича*, объявила о реквизиции их семейного автомобиля — серого пикапа Mitsubishi — израильскими военными, сообщает РИА Новости.
В публикации на своей странице она иронично отметила, что «призвали машину, но не водителя», выразив двойственное отношение к ситуации.
Данный инцидент произошел в рамках действующего в Израиле чрезвычайного положения, которое позволяет армии временно использовать гражданский транспорт для военных нужд. Законодательство предусматривает компенсацию владельцам и возможность судебного обжалования.
Андрей Макаревич, признанный в России иноагентом за свою позицию по украинскому вопросу, с 2022 года проживает в Израиле. Включение музыканта в соответствующий реестр было подтверждено российским судом как обоснованное.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.