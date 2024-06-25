Гражданин Кыргызстана получил пятилетний срок за участие в СВО на стороне России

Араванский суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в составе России участвовал в специальной военной операции на Украине. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, сообщает 24.kg .

Араванский районный суд Ошской области Кыргызстана приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества мужчину, который участвовал в СВО на стороне России.

Его признали виновным по ст. 256 УК (участие гражданина КР в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта). Ее санкции предусматривают наказание от 10 до 15 лет лишения свободы, но мужчина попал под закон о помиловании.

«Статья тяжелая и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Однако в суде уточнили, что в связи с 30-летием принятия Конституции Кыргызстана и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания согласно закону о помиловании, а также за счет того, что один день в СИЗО считается за два», — говорится в решение суда.

Осужденный планирует обжаловать приговор суда. Он уже подал апелляцию в Ошский областной суд.