Граждане РФ смогут посетить историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе

В нынешнем году молодежный историко-культурный форум «Истоки» пройдет в Севастополе, на территории музейно-археологического комплекса «Херсонес Таврический». Его смогут посетить все желающие. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Проект «Истоки» объединяет инициативную молодежь, которая заинтересована в изучении своей Родины, ее культуры и традиций, дает возможность получить новый опыт, знания и обрести новые знакомства.

Форум пройдет в пяти заездах: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Школа молодого патриота».

«Для молодежи проект «Истоки» — это возможность в неформальной обстановке исследовать свое прошлое, чтобы стать сопричастным к созданию будущего. Центр «Истоки» уже подтвердил свою значимость — более двух тысяч участников из 87 регионов страны прошли образовательные программы в городе Печоры. И уже скоро нас ждет новая история, которая начнется во втором центре, который расположится впатриотической столице России — городе-герое Севастополе. Приглашаем всех желающих принять участие в форуме!» — рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Первый заезд «Семейные ценности» направлен на формирование преемственности поколений и укрепление семейных традиций и ценностей.

На втором заезде «Историко-культурное наследие» будут обсуждаться вопросы сохранения исторической памяти и объектов историко-культурного наследия.

Заезд «Путь наставника» направлен на создание наиболее эффективных программ наставничества с участием действующих специалистов патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи.

Четвертый заезд «Гармония» для студентов творческих образовательных программ высшего образования.

Заключительным заездом станет «Школа молодого патриота», который направлен на формирование у молодёжи понимания и значимости патриотизма, развития гражданских качеств и воспитания чувства ответственности перед Родиной.

Главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям.

Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи при поддержке правительства города Севастополя, Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви (Московский патриархат).

Участники также смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых проектов от «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер гранта составляет 1 млн рублей. На каждом заезде у участников форума будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Направленность проектов грантового конкурса разнообразна: организация занятости молодежи, работа с людьми с ОВ3, экологическое просвещение, развитие культурно-образовательной среды, развитие молодежного туризма, а также популяризация спорта и ЗОЖ, сохранение исторической памяти, развитие и поддержка добровольчества, а также передача успешного опыта молодёжи и развитие наставничества в молодёжной среде, сохранение семейных ценностей и вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

Регистрация участников на форум и грантовый конкурс осуществляется на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Физическое лицо в возрасте от 14 до 35 лет вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из номинаций смен.

Участниками форума могут стать все интересующиеся культурой и историей России исследователи, молодые ученые, аспиранты, творческая молодежь от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте от 7 лет, активисты детских движений в возрасте от 14 до 17 лет,

деятельность которых соответствует направлениям, тематикам и требованиям заездов форума.