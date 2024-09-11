Граждане РФ могут подать жалобы на переполненные контейнеры через «РЭО Радар»

В цифровой платформе для отслеживания обращений граждан по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «РЭО Радар» созданы новые категории сообщений: «Несвоевременный вывоз» и «Нарушение содержания контейнерной площадки», передает пресс-служба компании.

«Пользователи „РЭО Радар“ ранее подавали жалобы на несвоевременный вывоз ТКО в разделе „Нарушение сбора мусора“, что иногда вызывало путаницу. Например, жители могли жаловаться на регоператора за навалы мусора на площадках, хотя ответственность за это несут органы местного самоуправления. Чтобы избежать таких случаев, мы ввели отдельные категории для жалоб на несвоевременный вывоз и некачественное содержание площадок. Напоминаем, что содержание контейнерной площадки является обязанностью владельца территории, в том числе органов местного самоуправления», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

На категорию «Несвоевременный вывоз» можно жаловаться, если контейнеры остаются переполненными дольше установленного срока, что является нарушением СанПиН. Согласно СанПиН 2.1.3684−21, срок временного накопления несортированных ТКО зависит от средней температуры воздуха за три дня: при плюс 5 °C и выше — не более одного дня, при плюс 4 °C и ниже — не более трех дней.

Категория «Нарушение содержания контейнерной площадки» включает в себя случаи, когда площадка не оборудована должным образом, баки сломаны, на площадке или рядом с ней навалы мусора, или баки пустые, но отходы лежат рядом с ними.

«РЭО Радар» — это сервис, разработанный Российским экологическим оператором, для сбора жалоб и сообщений по таким вопросам, как стихийные свалки, нарушение сбора мусора, сброс отходов I класса опасности, несанкционированная утилизация, проблемы с полигонами ТБО, неприятные запахи, отсутствие контейнеров для раздельного сбора и прочее.

Посредством информационного портала можно описать проблемы с вывозом отходов, загрузив фото и указав адрес или позвонив по телефону 8 (800) 551-31-20. Все сообщения направляются региональным операторам или властям. С момента запуска «РЭО Радар» сервис помог решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами.