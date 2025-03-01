Гражданам объяснили, что своевременная оплата долга может отменить принудительные меры

Граждане и юридические лица могут избежать применения принудительных мер в рамках исполнительных производств имущественного характера, если своевременно и полностью погасить свою задолженность, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Для этого можно воспользоваться удобным сервисом «Банк данных исполнительных производств», доступным на сайте ГУФССП. Данный электронный сервис в режиме реального времени предоставляет информацию о долгах и позволяет выбрать наиболее удобный способ их оплаты.

С помощью этого сервиса должники могут получить квитанцию для оплаты задолженности в любых кредитных учреждениях, в том числе через мобильные приложения банков. Также доступна возможность погашения долга через личный кабинет на портале Госуслуг.

Дистанционный способ оплаты помогает избежать визитов в отделения судебных приставов и личного общения с сотрудниками ведомства. Кроме того, обеспечивает завершение исполнительных производств и отмену принудительных мер.

Важно помнить: если должник оплачивает долг напрямую взыскателям, но судебный пристав не получает подтверждения об оплате, меры принудительного исполнения могут продолжаться в соответствии с законодательством. Поэтому своевременная и полная оплата долга — лучший способ защитить свои права и избежать ненужных проблем.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.