Гравитационная угроза для Земли: Юпитер меняет траектории небесных тел

Российские астрономы выявили 342 астероида, которые после сближения с Юпитером могут приблизиться к Земле на опасное расстояние в течение следующего столетия, сообщает газета «Известия» .

Ученые Томского государственного университета и Института астрономии РАН провели масштабное исследование, проанализировав с помощью суперкомпьютера «СКИФ Cyberia» орбитальную эволюцию более 4 тысяч небесных тел. Расчеты охватывали период с начала нашей эры до 2124 года, что позволило сделать точные прогнозы на ближайшее столетие.

Профессор ТГУ Татьяна Галушина пояснила, что Юпитер, масса которого в 318 раз превышает земную, действует как «космический дирижер». Хотя планета традиционно считается защитником Земли, поглощая объекты из внешней Солнечной системы, ее гравитация способна кардинально менять траектории астероидов. Ближайшее значимое сближение произойдет в 2031 году, когда астероид 2014 HN197 пройдет на расстоянии около 0,1 астрономической единицы от Юпитера. Наиболее тесное приближение к планете-гиганту ожидается в 2089 году, когда астероид 2010 XB73 окажется в 11 млн км от нее.

Исследователи подчеркивают необходимость постоянного мониторинга даже тех объектов, которые сегодня считаются безопасными. Как отметил профессор Сергей Язев, после гравитационного воздействия Юпитера некоторые астероиды могут перестать угрожать Земле, тогда как другие, наоборот, перейдут на опасные траектории.