График работы социальных и медучреждений Москвы изменится в ноябрьские праздники

В связи с ноябрьскими праздниками со 2 по 4 ноября режим работы ряда городских учреждений Москвы — медицинских, социальной защиты, центров госуслуг, ЗАГСов — изменится. Информация об этом опубликована на официальном портале мэра столицы, сообщает «Царьград» .

«Поликлиники для взрослых, находящиеся в ведении департамента здравоохранения Москвы, 2 ноября будут функционировать с 09:00 до 16:00, 3 ноября — с 09:00 до 18:00. 4 ноября медицинские учреждения будут работать по расписанию дежурных смен в праздничные дни — с 09:00 до 16:00. Детские поликлиники 3 ноября будут работать с 09:00 до 15:00, оказание медицинской помощи детям на дому будет осуществляться ежедневно в праздничные дни с 09:00 до 15:00. Кабинеты по приему пациентов с ОРВИ будут доступны все праздничные дни в том же временном интервале», — отмечается в сообщении.

В частности, 2 ноября женские консультации будут принимать пациенток с 9:00 до 16:00, 3-го — с 9:00 до 18:00. А 4 ноября будут открыты лишь женские консультации и центры женского здоровья, оборудованные более чем 10 участками, с графиком работы с 9:00 до 16:00. Травмпункты продолжат оказывать помощь с 8:00 до 22:00, а круглосуточные пункты — в штатном режиме.

Центры занятости «Моя работа» и «Моя карьера», а также центр «Профессии будущего», учебный центр «Профессионал» и семейные центры, включая реабилитационные, приостановят свою деятельность со 2 по 4 ноября.

Центры московского долголетия будут закрыты 3 и 4 ноября, а 2 ноября будут доступны только флагманские центры. Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжит работать без перерывов и выходных с 9:00 до 21:00. Дворцы бракосочетания в Москве 4 ноября будут закрыты.

Государственные ветеринарные учреждения продолжат работу в праздничные дни по обычному расписанию.

Режим работы офисов «Мои документы» 3 ноября останется неизменным: районные подразделения будут открыты с 8:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00. 4 ноября оказание услуг населению в центрах госуслуг производиться не будет. С 5 ноября «Мои документы» вернутся к привычному графику.

