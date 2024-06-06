Граффити с погибшим на СВО бойцом «Эспаньолы» хотят закрасить в Москве

Вдова погибшего на СВО бойца батальона «Эспаньола» Николая Семенова заявила, что в Сокольниках хотят закрасить граффити, посвященное ее супругу. По словам Елены Семеновой, уничтожить рисунок намерены после жалобы одного из местных жителей, сообщает «Ридус» .

Граффити о павшем военном нанесено на нежилой дом, находящийся 3-й Рыбинской улице.

«В первый раз я получила информацию о том, что граффити хотят убрать, где-то полгода назад. Потом вопрос как-то уладили. Теперь я узнала, что граффити снова захотели закрасить», — поделилась вдова российского военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Теперь Елена Семенова и друзья ее погибшего мужа хотят составить петицию, чтобы добиться сохранения граффити в память о бойце «Эспаньолы».