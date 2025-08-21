Градостроительный комплекс представит столицу будущего на форуме «Москва 2030»

«Москва — один из самых стремительно развивающихся мегаполисов мира. В ежедневной работе градостроители используют современные технологии, цифровые сервисы. Часть нашей программы на форуме посвящена тому, как строится город будущего и каким он будет», — отметила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Современное строительство в Москве

Уже сейчас в столице активно внедряются новейшие сервисы и технологии, которые прогнозируют и помогают предотвращать различные проблемы. В частности, сегодня применяются современные отделочные материалы и высокотехнологичное оборудование. При проектировании новых объектов широко используется принцип цифровизации.

К примеру, для интеграции инженерных систем возводимых зданий с существующей инфраструктурой и снижения количества нестыковок используются элементы технологий информационного моделирования. Широко задействовано лазерное сканирование: формируется облако точек и накладывается на модель, что наглядно показывает отклонения и дает возможность быстро их исправить.

Интересные лекции в рамках форума

Об этих и других уже работающих решениях, а также о разработках, которые появятся в ближайшей перспективе, эксперты поговорят в ходе панельной дискуссии «Умный город: цифровая инфраструктура будущего». Она пройдет 21 августа на территории технологического прогресса «Облачные города» в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Кроме того, гости форума смогут узнать, как и для чего в крупнейших городах строят метрополитен.

Например, в Москве работы по сооружению метро не прекращаются ни на сутки. Какие новые станции и ветки откроются в столице в обозримом будущем? На эти вопросы ответит лекция «Метро завтра: зачем расширять сеть?», которую прочтет руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект» Ярослав Беляев. Он разъяснит, для чего мегаполису требуется такая разветвленная сеть линий метро. Мероприятие состоится в новом кампусе МГТУ им. Н. Э. Баумана 23 августа.

30 августа там же пройдет лекция «Редевелопмент промышленных зон в новом технологическом укладе». Она будет посвящена Москве как городу нового технологического уклада, который активно наращивает свой промышленный потенциал, в том числе путем innovative трансформации промзон. Посетители узнают, почему именно столица является двигателем инновационного развития России.

В мультимедийном павильоне «Искусство строить», расположенном в парке «Музеон», каждую пятницу проходят лекции о значении современных технологий для урбанистики, о новаторских подходах к созданию городской среды и о том, как архитектура влияет на жизнь горожан.

«Территория будущего. Москва 2030» — это форум, который познакомит жителей и гостей столицы с ключевыми инновациями и успехами во всех областях городской жизни. С 1 августа по 14 сентября в рамках проекта пройдут культурные, спортивные, образовательные и иные события, рассказывающие о развитии одного из самых передовых мегаполисов мира. Этот масштабный проект позволит смоделировать облик Москвы и увидеть, какой она станет уже через несколько лет. Официальный сайт форума: moscow2030.mos.ru.