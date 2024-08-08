Градостроительный комплекс и Музей Москвы запускают 3 веломаршрута по площадкам КРТ

Комплекс градостроительной политики и строительства совместно с Музеем Москвы запускают 3 веломаршрута по площадкам реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ). Маршруты разработаны специально для форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщает пресс-служба ведомства.

Заезды состоятся 11 августа в 12:00, 16 августа в 17:00, 18 августа в 12:00, 24 августа в 12:00, 31 августа в 11:00 и 7 сентября в 12:00. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте форума-фестиваля.

Новые веломаршруты включают в себя 3 экскурсии: «Промышленное наследие и новая жизнь набережных Яузы», «Эпохи жилого строительства от Тульской до Академической» и «Север за МЦК. Велопрогулка от Ховрино до Лихобор». Они пройдут в районах бывших промзон и неэффективно используемых земель, которые были преобразованы в рамках реализации программы КРТ.

Первый маршрут пройдет по набережным Яузы — от Большой Семеновской улицы до Сыромятников. Здесь участников экскурсии увидят один из главных промышленных районов города конца XIX столетия, а также с краснокирпичные корпуса заводов ХIХ — начала ХХ века, Лефортовский парк и Спасо-Андроников монастырь.

Второй маршрут посвящен советскому архитектурному наследию Москвы и экспериментам в области жилищного строительства ХХ века. Он пройдет от площади Серпуховской Заставы до станции метро «Академическая». Участники увидят Дом атомщиков на Тульской, Дом-коммуну Текстильного института на Орджоникидзе, Дом нового быта на улице Шверника и др.

Третий веломаршрут познакомит экскурсантов с Дворцом спорта «Динамо», Головинским каналом и постройками Окружной железной дороги начала ХХ века. Мероприятие даст возможность москвичам и туристам увидеть, как со временем меняется северная часть Москвы.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит с 1 августа по 8 сентября более чем на 30 городских площадках. Жители и гости столицы имею возможность узнать о главных инновациях и достижениях города.