«Говорить правду»: священник рассказал о Николае Чудотворце

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов заявил, что детям в России можно вместо сказок о Деде Морозе рассказывать про Николая Чудотворца: день его памяти православные христиане отмечают 19 декабря, сообщает «Крымская газета» .

«Если мы хотим, чтобы дети всегда нам верили и дружили со своими родителями, надо всегда говорить правду. Надо пояснять, что есть сказочные персонажи, а есть реальность. Святитель Николай — это живой и удивительный святой, который и после смерти совершает множество чудес», — сказал иерей.

По его словам, Николай Чудотворец обладает особым благословением помогать в трудных ситуациях, он помогает людям, с которыми обошлись несправедливо. Это стоит рассказывать детям.

Ранее клирик храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков объяснил, что православные и католики отмечают Рождество Христово в разные даты из-за различия в церковных календарях.

