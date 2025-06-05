Готовы рекомендации по итогам II всероссийского форума «Женщины за здоровое общество»

4–5 марта 2025 года в Москве при поддержке фонда «Росконгресс» состоялся II Всероссийский форум «Женщины за здоровое общество». Мероприятие прошло при участии председателя совета Федерации Федерального Собрания РФ, председателя Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики Валентины Матвиенко. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В работе форума приняли участие более 700 участников. Целью форума стало информирование женщин о возможностях, которые открывают новые национальные проекты «Семья», «Новые технологии здоровьесбережения» «Продолжительная и активная жизнь», проектах Совета Евразийского женского форума, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового общества, корпоративных программах по сохранению трудового долголетия, о трендах и последних достижениях в сфере здоровьесбережения, повышения социального благополучия граждан, а также презентация инициатив женщин проекта «Женщины за здоровое общество».

Площадка объединила участников для детального ознакомления с новыми национальными проектами «Семья», «Новые технологии здоровьесбережения», «Продолжительная и активная жизнь», проектами Совета Евразийского женского форума, направленными на профилактику заболеваний и формирование здорового общества, корпоративными программами по сохранению трудового долголетия, инициативами в области здравоохранения и социальной политики.

В ходе мероприятий были представлены инициативы женщин-глав муниципальных образований по разработке стандартов муниципальных программ по созданию территорий здоровья, а также состоялся финал всероссийского конкурсного отбора научных проектов «Технологии для здоровья человека», организованный в целях всесторонней поддержки коллективов исследователей, создающих инновационные биотехнологии для укрепления здоровья.

Заслушав выступления представителей федеральных органов исполнительной власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественности и деловых кругов, участники форума, отмечают значительный вклад женщин в развитие профилактики и улучшение качества медицинского обслуживания граждан в России, их активное участие в продвижении здорового образа жизни и повышении грамотности населения в вопросах своего здоровья; считают формирование здоровьесберегающей среды на муниципальном уровне важнейшим условием достижения стратегической цели развития РФ «Продолжительная и активная жизнь населения»; рассматривают поддержание и укрепление когнитивного психоэмоционального здоровья работающих граждан, как фактор, способствующий повышению национального благополучия, в том числе производительности труда, социальной сплоченности и демографической активности населения.