Готовы платить 120 тысяч рублей: в Новокузнецке ищут заклинателя пива

В Новокузнецке открыта необычная вакансия: требуется специалист, способный за скромное вознаграждение в 120 тысяч рублей обеспечить пивом тысячи жителей Кузбасса. Объявление размещено на популярной онлайн-платформе, сообщает Сiбдепо .

К квалификации будущего заклинателя пенного напитка особых требований не предъявляется. В описании указано, что даже начинающего сотрудника обучат всем необходимым навыкам в течение четырех месяцев, при этом зарплату начнут выплачивать сразу. После изучения всех тонкостей производства «жидкого хлеба» работника ждут разнообразные задачи: от приготовления сусла до розлива готового продукта.

От идеального кандидата требуется усердие, внимательность и готовность к физическим нагрузкам. Для этой ответственной работы рассматривают даже пивных самогонщиков.

«Рассмотрим кандидатуры домашних пивоваров», — подчеркнул работодатель.

Приятным бонусом для всех сотрудников является привлекательная скидка на пиво.

