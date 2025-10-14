Готовность снегоуборочной техники к зиме обсудили в Ленинском округе

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов провел рабочее совещание по итогам онлайн-конференции с губернатором Московской области с участием профильных заместителей и руководителей муниципальных организаций. Об этом информирует пресс-служба муниципалитета.

«Наше муниципальное бюджетное учреждение „Благоустройство“ гарантирует полную готовность к работе в зимний период. В распоряжении 126 единиц различной техники, включая самосвалы, экскаваторы, тракторы и другие машины. Также подготовлено все необходимое навесное оборудование. Антигололедные реагенты в количестве 1000 тонн хранятся на складе. Дополнительно заключен договор на поставку 1440 тонн технической соли. Сотрудники МБУ „Благоустройство“ полностью обеспечены необходимым инвентарем и зимней спецодеждой», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Глава Ленинского округа подчеркнул, что, несмотря на достаточное количество инвентаря и спецодежды, необходимо приобрести дополнительные единицы оборудования и одежду для работников учреждения. Он также акцентировал внимание на важности продолжения работы по мониторингу и уборке территорий с использованием сервиса «Яндекс-вектор».

«Специалистами МБУ „Благоустройство“ разработана и утверждена схема, включающая 31 маршрут для проведения зимней уборки. Вся зона ответственности предприятия охвачена этими маршрутами, информация о которых внесена в систему. Готовность схемы к работе оценивается в 100%. Средняя протяженность маршрута на одну единицу техники составляет 22 км. Время, необходимое для прохождения одного маршрута, варьируется от 5 до 6 часов», — уточнила Татьяна Калямина.

Нсовещании обсудили готовность к зимнему обслуживанию территорий предприятием МБУ «ДорСервис», которое отвечает за содержание муниципальных дорог в Ленинском округе.

«Для обеспечения порядка и чистоты в зимнее время планируем задействовать 57 единиц техники и 82 дорожных рабочих. На наших площадках уже подготовлено 8 тысяч тонн пескосоляной смеси, и до конца года закупим еще 6 тысяч тонн. Кроме того, мы продолжаем работу по обнаружению и ликвидации выбоин на дорогах. За прошедшую неделю нашими сотрудниками было отремонтировано 244 выбоины», — сообщил директор МБУ «ДорСервис» Антон Колесников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.