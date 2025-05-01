Готовность мемориалов ко Дню Победы проверили в Люберцах

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Активисты «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Люберцы провели рабочий день вместе с депутатом Мособлдумы Дмитрием Дениско и проверили готовность мемориалов ко Дню Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В преддверии главного весеннего праздника проверили готовность к 80-летию Победы памятника „Трём Иванам“ — летчикам 16-го истребительного авиаполка, который в годы Великой Отечественной войны базировался в Люберцах. Три Ивана — Герои Советского Союза — Иван Голубин, Иван Заболотный и Иван Шумилов», — рассказал Дмитрий Дениско.

Инспекция прошла при участии муниципального координатора партийного проекта «Школа молодого партийца» Анны Лисак.

Ранее глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что специалисты завершили замену гранитных элементов мемориала «Вечный огонь» в Люберцах. Активно ведутся работы по благоустройству территории: рабочие укладывают новое плиточное покрытие, также запланирована высадка елей. После завершения реконструкции сотрудники Мособлгаза выполнят техническое обслуживание газового оборудования и зажгут Вечный огонь на мемориале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.