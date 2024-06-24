Госветслужба Подмосковья зарегистрировала более 5,5 тыс лошадей

Специалистами сельского хозяйства на территории учреждения ГБУВ МО «Терветуправление № 5» было зарегистрировано свыше 5,5 тыс. лошадей. Они осуществляют контроль ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Владелец лошади может обратиться к специалистам государственной ветслужбы Московской области за консультацией и помощью в любой момент. Специалисты сориентируют по оформлению документов, вопросам вакцинации, чипирования или исследований», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Все перемещения животных фиксирует врач государственной ветслужбы и выдает ветеринарно-сопроводительные документы. Также проводится одна из обязательных процедур — чипирование лошадей. Датчик позволяет идентифицировать животное.

Помимо этого, ветеринарные специалисты осуществляют отбор проб крови на выявление особо опасных заболеваний, среди которых: сап, инфекционная анемия лошадей, случная болезнь и бруцеллез. Большинство животных принимает участие в соревнованиях, которые проходят под контролем специалистов государственной ветеринарной службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обращал внимание на важность обеспечения доступности услуг.

«Наша задача — чтобы государственные сервисы работали четко, как в аптеке, были доступными каждому. Мы стараемся делать так, чтобы людям не нужно было обивать пороги и просиживать в приемных в ожидании элементарной справки», — подчеркивал губернатор.