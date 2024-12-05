Госветслужба Подмосковья проводит контроль качество мяса на рынках

На региональных рынках и ярмарках представлен широкий выбор мяса птицы и кролика, которая проходит строгий контроль в лабораториях министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. За прошедший месяц специалисты ветлабораторий выполнили 14,7 тыс. исследований и 9 тыс. проб. Проведены физико-химические и дозиметрические виды исследований, а также проба варки, сообщает пресс-служба ведомства.

В период новогодних праздников повышается спрос на курицу целой тушкой. Кожа у качественного продукта должна быть чистой, бледно-желтого цвета с розовым оттенком. Если птица продается без упаковки, стоит задействовать обоняние: неприятный запах будет поводом для отказа от покупки. Особое внимание к полуфабрикатам под маринадами — недобросовестные продавцы могут маскировать признаки недоброкачественного товара, используя специи. Важно обращать внимание на срок годности и запрашивать у продавца документы, особенно если товар продается на развес.

Не стоит приобретать мясную продукцию в местах несанкционированной торговли — имеется риск того, что праздники обернутся отравлением или более тяжелыми последствиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.