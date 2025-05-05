Госветслужба Подмосковья провела более 72 тыс исследований КРС на инфекцию

За I квартал специалисты Государственной ветеринарной службы Подмосковья провели более 72,6 тыс. исследований крупного рогатого скота на лейкоз — вирусного заболевания, поражающего кроветворную систему животных. Основные симптомы включают увеличение лимфоузлов, снижение продуктивности и нарушение работы внутренних органов. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Особую опасность представляет бессимптомное течение на ранних стадиях, когда зараженные животные становятся скрытыми разносчиками инфекции. Для хозяйств лейкоз несет серьезные экономические потери из-за вынужденного убоя больных особей, снижения надоев и ограничений на реализацию молока.

Основные методы борьбы с распространением болезни — регулярная диагностика и карантинные меры в хозяйствах, если вирус был выявлен.

Как отмечают специалисты Госветслужбы, важную роль играет профилактика: раздельное содержание молодняка и взрослого поголовья, использование одноразовых инструментов при ветеринарных процедурах и строгий контроль за перемещением скота между хозяйствами.

Систематическая работа государственных ветеринарных служб позволяет сдерживать распространение лейкоза и минимизировать его последствия для животноводческой отрасли региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.