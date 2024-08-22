Госветслужба Подмосковья провела более 3 тыс исследований в «Сырной Долине»

На территории агропарка «Сырная Долина» работает государственная ветеринарная лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Специалисты проводят исследования на качество и безопасность молока и молочных продуктов по физико-химическим и микробиологическим показателям. С начала года на базе лаборатории было проведено 3 059 исследований, взято 697 проб. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мощность по производству сыра в «Сырной долине» составляет 22,5 тыс. тонн в год, а производства сухой сыворотки — 14,28 тыс. тонн в год. Резидентами проекта выступают такие крупные региональные производители, как ООО «СЫРОВАР», ООО «Звезда Подмосковья», ООО «Продмол».

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что Подмосковье уверенно держит первенство в России по объемам производства сыра.

В течение последних 10 лет в регионе наблюдается трехкратный рост производства сыра с 56 тыс. тонн в год до 154,5 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.